Lanazione.it - Menchetti: “Decoro urbano e rifiuti lungo le strade: comportamenti incivili da prevenire e sanzionare”

Arezzo, 17 marzo 2025 – “La questione delad Arezzo è diventata un tema sempre più pressante: a parte i tratti stradali che versano in condizioni inaccettabili, proprio ai bordi dellecompaiono sempre più spesso vere e proprie discariche a cielo aperto con bottiglie di plastica, lattine e sacchi di spazzatura abbandonata o addirittura lanciata dai finestrini dei veicoli, con grave rischio per la sicurezza degli automobilisti o di chi viaggia su due ruote” così il consigliere comunale Michele. “Tutto questo rappresenta oramai non solo uno spettacolo inso ma anche un problema serio. La manutenzione dellee la prevenzione di fenomenisono indicatori fondamentali dell’impegno dell’amministrazione comunale verso i cittadini o della sua impotenza.