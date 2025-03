Liberoquotidiano.it - Meloni va in Parlamento per parlare di difesa e Ue: il centrodestra si compatta

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non sarà ila dividersi domani e dopodomani, in, sulla politica estera e militare e sul modo in cui aiutare l'Ucraina. Lo faranno ancora una volta le opposizioni. Alcune delle quali – vedi Azione di Carlo Calenda – avrebbero ottimi motivi per votare insieme alla maggioranza in favore della linea che sarà esposta in aula da Giorgia. Questa, almeno, è la convinzione nella coalizione di governo, alla vigilia di una settimana che potrebbe essere decisiva per l'esito del conflitto tra Mosca e Kiev, se davvero Donald Trump e Vladimir Putin discutessero dell'ipotesi di tregua. La presidente del consiglio italiana si prepara ad andare mercoledì sera a Bruxelles, per partecipare il giorno successivo alla riunione dei ventisette leader Ue. Domani sarà quindi in Senato, per tenere le comunicazioni in vista del vertice europeo, e mercoledì replicherà alla Camera dei deputati, prima del pranzo “tradizionale” al Quirinale, in cui si confronterà con Sergio Mattarella.