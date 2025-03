Ilfoglio.it - Meloni? Più che leader è un’influencer. Un'anticipazione del libro di Renzi

Per i lettori del Foglio, l’di alcune pagine dell’ultimodi Matteo, “L’influencer” (Piemme, 192 pp., 18,90 euro. Pamphlet sull’Italia del 2025 scritto da chi ritiene che Giorgianon sia unama “una influencer che cerca il consenso nell’immediato ma non costruisce speranza, benessere, futuro”. Da oggi in libreria. Nel 2016, al governo ci siamo noi,guida un piccolo partito dell’opposizione. Negli studi televisivi di La7, da Lilli Gruber, la sorella d’Italia è categorica: tra Putin elei non ha dubbi, sta dalla parte di Putin. Alla faccia del sovranismo, dell’interesse del Paese, della Nazione con la N maiuscola e con laminuscola. Immaginate che cosa accadrebbe se io andassi oggi in tv a dire che preferisco Xi o Putin o un altro discutibileinternazionale al legittimo capo del governo del mio Paese.