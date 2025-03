Secoloditalia.it - Meloni domani al Senato, la bozza della risoluzione di maggioranza: sostegno a Kiev, lavorare con Ue e Usa

La presidente del Consiglio Giorgiasarà alper le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di Bruxelles del 20-21 marzo. Rafforzare la sicurezza interna ed esterna dell’Unione, ma nell’ottica di un’alleanza Nato dalla quale non si può prescindere. E stando ben attenti a non mettere a repentaglio le finanze pubbliche: questo, si apprende da fonti parlamentari di, dovrebbe essere il cuorecon la quale il centrodestra approverà le comunicazionipremier.LaNei primi tre puntidi– che l’Adnkronos ha potuto visionare – il Parlamento impegna il Governo a “continuare a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario; fermo restando l’auspicio di una rapida conclusione dei negoziati di pace;con l’Unione Europea, con gli Stati Uniti e con i tradizionali alleati per arrivare ad una pace basata sui principiCarta delle Nazioni Unite e sul diritto internazionale, assieme all’Ucraina ed ai partner internazionali; dedicare ogni sforzo necessario per la preparazioneConferenza per la ripresa dell’Ucraina (Ukraine Recovery Conference – Urc) che l’Italia ospiterà a Roma il 10-11 luglio 2025?.