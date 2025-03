Dayitalianews.com - Melegnano, violento scontro tra una moto e un Suv in pieno centro

Impressionante collisione tra un SUV e unanella mattinata di lunedì, neldi. L’incidente si è verificato intorno alle 9, in via Roma, quando l’automobilista, nel tentativo di svoltare in via Senna, si è scontrato con ilciclista. L’impatto è stato estremamente, causando ingenti danni a entrambi i veicoli.A riportare le conseguenze più gravi è stato ilciclista di 71 anni, che ha riportato una ferita alla gamba, mentre il 58enne alla guida del SUV è rimasto in stato di shock. Proprio per questo entrambi sono stati trasportati in ospedale. Nel frattempo, la polizia locale diha eseguito i rilievi di rito per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.Immagine di repertorio.L'articolotra unae un Suv inproviene da Dayitalianews.