Cultweb.it - Meglio il burro o gli oli vegetali? Uno studio fa chiarezza (e il risultato è sorprendente)

Leggi su Cultweb.it

Un nuovodi grande portata, condotto da Mass General Brigham, Harvard T.H. Chan School of Public Health e Broad Institute di MIT e Harvard, ha analizzato per oltre 30 anni le abitudini alimentari di più di 200.000 persone. I risultati parlano chiaro: il consumo diè correlato a un aumento del 15% del rischio di mortalità, mentre l’assunzione di olicome soia, canola e oliva riduce questo rischio del 16%. In particolare, sostituire 10 grammi dial giorno con olipuò abbassare il rischio di morte del 17%.Loha evidenziato che il, ricco di grassi saturi e colesterolo, può contribuire allo sviluppo di malattie croniche, tra cui il cancro e le patologie cardiovascolari. Al contrario, gli olicontengono grassi insaturi e composti bioattivi con effetti antiossidanti e anti-infiammatori, che proteggono la salute nel lungo termine.