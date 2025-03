Ilrestodelcarlino.it - Megabox di cuore, impresa sfiorata. Passa Milano ma solo al tie-break

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

2 Numia Vero: Bici 16, Feduzzi, Michieletti ne, Giovannini 2, De Bortoli (L), Candi 7, Torcolacci ne, Perovic, Kobzar, Weitzel 14, Mainardi ne, Lee 24, Lazda, Carletti 9. All. Pistola.: Cazaute 3, Gelin, Guidi ne, Heyrman ne, Pietrini 8, Orro 8, Danesi 7, Konstantinidou, Fukudome, Kurtagic 13, Sylla 13, Egonu 24, Daalderop 5. All. Lavarini. Arbitri: Rossi e Piana. Parziali: 16-25 (23’), 25-20 (30’), 25-18 (27’), 16-25 (26’), 12-15 (19’). Vincono i 4561 spettatori della Vitrifrigo. Il pubblico più numeroso di sempre a Pesaro per vedere una partita di volley femminile. La Numia Vero Volley prosegue la sua corsa scudetto. Lasi ferma qui. Ora si concentra sulla Challenge Cup, la terza coppa europea per importanza. Il primo set inizia con il Sylla Show.