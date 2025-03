Lapresse.it - Medioriente: Trump, con attacchi Houthi conseguenze terribili per Iran

Milano, 17 mar. (LaPresse) – “Che nessuno si faccia ingannare! Le centinaia dicompiuti dagli, i sinistri mafiosi e delinquenti con sede in Yemen, odiati dal popolo yemenita, provengono tutti e sono stati creati dall’. Qualsiasi ulteriore attacco o ritorsione da parte deglisarà affrontato con grande forza, e non c’è garanzia che tale forza si fermi lì”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donaldin un post sul social Truth. “L’ha giocato a fare la ‘vittima innocente’ di terroristi criminali di cui ha perso il controllo, ma non ha perso il controllo”, ha aggiunto, “sta dettando ogni mossa, dando loro le armi, fornendo loro denaro e attrezzature militari altamente sofisticate e persino la cosiddetta ‘intelligence’. Ogni colpo sparato daglisarà considerato, da questo momento in poi, come un colpo sparato dalle armi e dalla leadership dell’, e l’sarà ritenuto responsabile e ne subirà le, che saranno!”.