Medioriente media | Hamas sta preparando un nuovo attacco a Israele

si staper un, penetrando in. Lo afferma l’emittente israeliana Channel 12, citando un report senza fonti approvato per la pubblicazione dalla censura militare. Nel report si afferma cheha identificato un “forte aumento” negli sforzi diper portare a termine attacchi contro i kibbutz e le comunità al confine con Gaza e contro le truppe dell’Idf di stanza all’interno di Gaza. Viene, inoltre, citato il ministro della Difesa Israel Katz che ha detto di recente ai residenti delle comunità vicine a Gaza: “ha subito un duro colpo, ma non è stato sconfitto. Ci sono sforzi in corso per la sua ripresa.si sta costantementea effettuare unraid in, simile al 7 ottobre”.