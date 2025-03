Spazionapoli.it - Mazzocchi al fianco del popolo dei Campi Flegrei, commento da brividi dell’ex Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Pasquale, napoletano vero, aldella popolazione dei, costantemente colpita dal terremoto: arriva il messaggio di un exLe ultime tre scosse che hanno colpitoe i suoi abitanti sono state piuttosto forti. Tutti con epicentro nella zona dei, come da mesi a questa parte. La più importante è stata avvertita di notte, tra il 12 e il 13 marzo. L’ultima, invece, alla vigilia della trasferta a Venezia., sensibile alla questione, ha postato il magnifico striscione portato al Penzo da parte dei tifosi del. Tra i commenti su Instagram, spunta quello di un ex azzurro, nonché natio di Sa.Izzo cuore napoletano, il messaggio daNato e cresciuto a, Armando Izzo ha iniziato a giocare nell’Arci Sa, per poi passare nel settore giovanile azzurro.