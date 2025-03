Metropolitanmagazine.it - “Mayhem” di Lady Gaga conquista la chart Billboard debuttando al primo posto

Leggi su Metropolitanmagazine.it

diirrompe nellaalbum200, entrando direttamente in vetta: per la popstar è la settima volta in cima alla classifica.Il nuovo lavoro in studio secondo Luminate, ha raggiunto le 219mila unità equivalenti nello scorso weekend negli Stati Uniti divenendo la più grande settimana del 2025 per un album di un’artista femminile, (risale a Short n’ Sweet di Sabrina Carpenter, con 362.000 in vetta alladel 7 settembre 2024 il record dell’anno precedente), segnando inoltre la più alta settimana di streaming per. In precedenzaè stata alla guida della200 con Chromatica (2020), la colonna sonora di A Star Is Born (con Bradley Cooper, 2018), Joanne (2016), Cheek To Cheek (album realizzato con Tony Bennett), Artpop (2013) e Born This Way (2011).