Ilgiorno.it - Maxi rissa in via Filzi, cinquanta persone coinvolte: al vaglio i video dei residenti e delle telecamere della zona

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 17 marzo 2025 – Sono stati dimessi i due feritiandata in scena in vianella notte tra sabato 15 e domenica 16 marzo 2025: il più grave, il ventiduenne ivoriano I.K., rianimato dai sanitari di Areu e poi trasportato in codice rosso al Niguarda, ha riportato una prognosi di 30 giorni per la frattura di un dito e altre contusioni provocate dal violento pestaggio con calci, pugni e bastonate. Sia lui che il connazionale ventiseienne, ricoverato in codice giallo al Fatebenefratelli, hanno presentato denuncia per l'aggressione subita. Le indagini Gli accertamenti investigativi sono affidati ai poliziotti del commissariato Garibaldi Venezia, coordinati dal dirigente Angelo De Simone. Le indagini sono partite dall'analisi di alcunideidel quartiere, a cominciare da quello pubblicato sul sito del Giorno, eimmagini registrate dalleinstallate in strada e dal circuito interno disorveglianza del locale in cui ci sarebbe stato il primo litigio.