Dayitalianews.com - Maxi frode fiscale: sequestrati oltre 16 milioni di euro in tutta Italia. Finanza in azione anche in provincia di Latina

Un’opersu larga scalaUn’imponente indagine della Guardia didi Milano ha portato al sequestro di16dinei confronti di diverse aziende accusate di, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falso e autoriciclaggio. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura, è il risultato di un’attenta attività investigativa condotta dai militari della Compagnia di Melegnano.Il sistema di: manodopera schermata e fatture falseL’inchiesta ha permesso di smascherare un sofisticato sistema illecito messo in atto da numerose aziende operanti nell’hinterland milanese e in altre province. Secondo gli inquirenti, i soggetti coinvolti avrebbero utilizzato un meccanismo fraudolento basato su fatture per operazioni inesistenti, simulando appalti di servizi che in realtà mascheravano la somministrdi manodopera irregolare.