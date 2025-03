Thesocialpost.it - Mauro Pereni, il vedovo accoltellato a morte da un’amica della moglie durante una lite: arrestata la donna

Non ce l’ha fatta, il 67enne di Preganziol,domenica sera, 16 marzo, nella sua abitazione di via Fratelli Bandiera. L’uomo era stato ferito gravemente al torace da una 56enne, amicadefunta, che ospitava in casa.Leggi anche: Milano, studente Erasmusmentre difende un amico da una rapinaLa dinamica dell’aggressioneSecondo le prime ricostruzioni, laera rimasta senza casa ele aveva offerto ospitalità in memoria del legame con lascomparsa. Tuttavia, nella serata di domenica, tra i due sarebbe scoppiato un violento litigio, culminato con l’accoltellamento del 67enne con un coltello da cucina preso nell’abitazione.Nonostante le ferite,è riuscito a chiamare il 118 prima di perdere i sensi. Soccorso d’urgenza e sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale Ca’ Foncello, è deceduto poco dopo.