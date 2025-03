Lapresse.it - Mattarella: “Unità d’Italia conquistata a caro prezzo con Risorgimento e Liberazione”

Leggi su Lapresse.it

“Il 17 marzo celebra la nascita dell’Italia e l’durante il. Questa data segna anche la riappropriazione dell’identità e dell’nazionale, ottenuta attraverso la lotta didopo l’occupazione nazista e la rottura istituzionale causata dalla nascita del regime della Repubblica Sociale nel Nord Italia”. Queste il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 164° anniversario della Giornata dell’Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Costruire società sempre più coesa e inclusiva“La ‘Giornata dell’Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera’ richiama a ciascuno di noi i valori su cui si fonda la nostra come le aspirazioni che la animano per la costruzione di una società sempre più coesa e inclusiva, che sappia guardare con fiducia al domani, nell’orizzonte europeo”, ha proseguito il Capo dello Stato.