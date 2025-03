Mattarella | Rendere concreta la pace

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.27 "La ricorrenza del 17 marzo sollecita l'impegno di ogni cittadino persempre più effettiva la realizzazione degli ideali di libertà e giustizia della Repubblica, affrontando le sfide perlain un contesto internazionale ove sono prevalse spinte aggressive, in Ucraina come in Medio Oriente".Così il capo dello Stato La Giornata dell'Unità Nazionale "richiama a ciascuno i valori su cui si fonda la nostra comunità e le aspirazioni che la animano, per una società sempre più coesa e inclusiva",ha detto.