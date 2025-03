Masters 1000 Indian Wells 2025 Jack Draper vince il titolo | Rune travolto in finale

Leggi su Sportface.it

ha vinto ildeldi, dominando lacontro Holgercon un doppio 6-2 in appena un’ora e dieci minuti di gioco. Per il britannico classe 2001 si tratta del terzo torneo vinto in carriera, di gran lunga il più importante dopo i successi dello scorso anno a Stoccarda e Vienna. Da domanitoccherà inoltre un nuovo best ranking al numero 7 della classifica ATP.Grande amarezza per, che alla quartain carriera sperava di archiviare il secondodopo quello ottenuto a Parigi-Bercy nel 2022. Lo scandinavo invece non interrompe il suo digiuno di trofei, che prosegue dall’aprile 2023 quando a Monaco di Baviera era arrivata quella che finora è l’ultima vittoria indel danese classe 2003.: TABELLONE E RISULTATIPROGRAMMA E COPERTURA TVMONTEPREMIMar 8,, CA, USA;(GBR) runs to the net against(BRA) atWell Tennis Garden.