Ilgiorno.it - Massi sulla ferrovia a Verceia. Stop alla circolazione dei treni

Leggi su Ilgiorno.it

(Sondrio) Rimarrà chiusa almeno fino a domani lache collega Chiavenna con Colico, interrotta ada una frana che ieri mattina si è abbattutastrada dei Cavalli, nei pressi dell’imbocco della galleriaria. Attorno alle 11.30 alcuni grossisi sono staccati dmontagna finendocarreggiata e sui binari, in prossimità del passaggio a livello. Per fortuna in quel momento non stavano passando auto ealtrimenti le conseguenze sarebbero state gravissime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Protezione civile che hanno chiuso la strada, in attesa dell’intervento del geologo che dovrà valutare la situazione. Non è la prima volta che succede, lo scorso anno in un paio di occasioni a giugno e poi a luglio grossisono finitistrada vecchia che costeggia il lago e la galleria di Mina, verso Nuova Olonio, anche in quel caso si era deciso d’interrompere la linearia perché un masso si era fermato a ridosso del muretto che delimita la