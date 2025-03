Inter-news.it - Massa, giusto il rosso a Ederson e inventa su Bastoni. Ma la moviola fa discutere – CdS

Leggi su Inter-news.it

La direzione di gara dell’arbitroin Atalanta-Inter è più che discutibile, dalla gestione dei cartellini al metro di giudizio mantenuto sui falli. Fa, invece, ladi questa mattina del Corriere dello Sport che giudica corretto ile sottolinea l’invenzione dell’arbitro per quanto riguarda il giallo a. Ma ciò nonostante, il voto per l’arbitro è esageratamente positivo.DISCUTIBILE – Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’arbitrodirige bene Atalanta-Inter: 6,5 addirittura il voto in pagella per lui. Totalmente distante dalla valutazione della nostra redazione e il motivo è presto spiegato. Il doppio giallo aè più che sacrosanto: il disturbo di Thuram non è falloso (soprattutto per il metro usato), protesta molto, dopo il primo giallo non trova di meglio che applaudire due volte l’arbitro dicendogli «bravo, bravo», la seconda ammonizione è obbligatoria.