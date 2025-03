Sport.quotidiano.net - Masi Torello a picco in casa. Il Felsina domina al ’Villani’

T. VOGHIERA: Bianconi, Quarella E., Tosse, Boschini (74’ Vidali), Fiore (82’ Nardini), Cattin (46’ Ghali), Chiossi (46’ Toffano), Nardini (58’ Mazzoni), Maistrello, Maione, Parmeggiani. All. Lega. A disp. Broccoli, Baldon, Ginesi, Quarella T..: Maiella, Vignudelli, Grande, Tonelli (82’ Inzaina), Di Mascio, Vallasciani (55’ Sambarino), Brunori (82’ Perin), Orsini (82’ D’Apote), Adeyemi (84’ Boni), Grazia, Gamberini. All. Buttignon. A disp. Sillah, Capitani, Tinica, Colace. Arbitro: Clemente da Ravenna. Reti: 8’; 66’ Adeyemi, 33’ Brunori, 80’ Orsini. Note: ammoniti Boschini, Nannini, Vallasciani e Quarella E.. Espulso Maiella. Resta complicata la classifica delVoghiera, strapazzato nella sfida salvezza del "Villani" contro ilche si è imposto per 4-0.