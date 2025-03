Liberoquotidiano.it - "Martedì parlerò al telefono con Putin": l'annuncio di Trump a bordo dell'Air Force One, cosa si diranno

Leggi su Liberoquotidiano.it

con”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donalda proposito dei colloqui per giungere a una tregua nel conflitto tra Russia e Ucraina. “Perpotremmo avere qualda annunciare”, ha aggiunto, spiegando che sono già in corso trattative per “dividere alcuni asset” tra i due paesi. In particolare, il presidente Usa ha fatto riferimento a territori e centrali elettriche. “Vogliamo vedere se è possibile far finire la guerra. Forse possiamo, forse no, ma penso ci siano buone possibilità”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donaldai giornalisti sull'AirOne, l'aereo presidenziale che lo riporta a Washington dalla sua residenza in Florida. “In questo fine settimana è stato fatto un grande lavoro”, ha aggiunto, riferendosi ai contatti tra il negoziatore americano Witkoff e il Cremlino sulla proposta di tregua di 30 giorni già accettata dal presidente ucraino Zelensky.