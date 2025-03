Ilrestodelcarlino.it - Marshal per sempre: il team in lutto. Addio a due storici ‘pilastri’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Imola, 17 marzo 2025 –per. Doppioravvicinato per ildi Imola, celebre sodalizio di commissari di percorso e ufficiali di gara della corsia box, protagonisti in tutte le competizioni motoristiche di scena all’autodromo Enzo e Dino Ferrari. Davvero triste la giornata dello scorso 14 marzo che ha portato via due pilastri del gruppo in divisa arancione: Walter Villa e Riccardo Mezzetti. Entrambi classe 1940 e originari di Bologna, Villa e Mezzetti hanno dedicato gran parte delle loro vite alle mansioni a bordo pista nell’impianto sulle rive del Santerno e non solo.Da una parte l’innata passione per il mondo della velocità a due e quattro ruote, dall’altra una dedizione fuori dal comune per la messa in pratica e l’insegnamento di quelle attività di sicurezza così essenziali per il regolare svolgimento delle gare.