Marko senza cuore | Le lacrime di Hadjar? Imbarazzante…

Il primo GP della carriera in F1 di Isacknon è nemmeno praticamente iniziato. Il pilota francese, infatti, è uscito di pista nel giro di formazione a Melbourne, ponendo la parola fine sulla sua corsa in Australia. Un errore sicuramente duro da digerire per il rookie della Racing Bulls, che uscito dalla sua vettura è scoppiato in un lungo pianto. Un momento di grande emozione per, che ha ricevuto l’appoggio di alcune personalità del Paddock, ma anche il feroce attacco di Helmut, super consulente della Red Bull.si era ben comportato nelle libere e poi soprattutto in qualifica, dove aveva ottenuto un eccellente undicesimo posto. Una situazione sicuramente incoraggiante in vista della gara della domenica, che si è poi trasformata in un incubo per il francese, con l’errore nel giro di formazione sul bagnato, finendo a muro alla prima curva.