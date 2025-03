Lanazione.it - Mariotti segna, Vassallo para: il Sansepolcro vola

1 tavernelle 0(4-3-3):; Innocentini, Petricci, Lorenzoni, Carbonaro (33’ pt Adreani); Bruschi (39’ st Quadroni), Gorini (43’ st Tersini), Corsini (11’ st Barculli); Pasquali, Bartoccini,(11’ st Brizzi). All. Armillei. TAVERNELLE (4-4-2): De Marco; Ceccarelli, Benda, Ibojo, Mencarelli (32’ st Governatori); Massari (32’ st Posti), Cerboni, Bengala (11’ st Galli Moreira), Barbarossa (17’ st Signate); Miccio, Russo. All. Ciucarelli Arbitro: Messouk di Foligno. Rete: 19’ pt– Vittoria col brivido per ilal Buitoni: a dieci minuti dalla fine,un rigore e nega il pareggio a un Tavernelle che ha avuto il merito di tenere sulle spine i bianconeri fino alla fine. Primato solitario mantenuto, anche se l’Angelana non molla: passa a Pietralunga e resta a -2 alla vigilia dello scontro diretto in casa propria.