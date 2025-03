Ilcorrieredellacitta.com - Marco Piuri e la visione di FNM sulla People Strategy

L’impresa non è solo un luogo di produzione e di obiettivi finanziari ma una comunità di persone che interagiscono quotidianamente, portando con sé non solo competenze tecniche, ma anche esigenze personali e aspettative di crescita.Questo concetto è alla base dellaadottata da FNM, sotto la guida del suo Direttore Generale, con l’obiettivo di creare un ambiente di lavoro che favorisca il benessere, l’ascolto e la realizzazione professionale., partecipando all’evento organizzato da Jointly dal titolo “Benessere mentale al lavoro: prevenire è meglio che curare. Il ruolo dell’ascolto organizzativo”, ha illustrato le iniziative introdotte da FNM per rispondere alle aspettative delle persone viste non più soltanto come risorse lavorative ma come persone a tutto tondo.