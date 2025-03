Lapresse.it - Marche, presentati ad Ascoli Piceno i risultati sul lavoro e la formazione

Leggi su Lapresse.it

Si è tenuto nella sala della Vittoria del Palazzo dell’Arengo dil’ultimo incontro del seminario “, prospettive e opportunità delle politiche finanziate FSE+”. L’incontro ha visto la partecipazione dell’assessore regionale al, Stefano Aguzzi che ha illustrato gli esiti delle misure attuate dalla Regione in ambito di: sostegno alla creazione d’impresa, borsee borse di ricerca e progetti formativi. In particolare, sono stati analizzati idei bandi già avviati e le prospettive per quelli di prossima pubblicazione, finanziati attraverso fondi europei (FSE+), nazionali (POC) e il Fondo di rotazione dell’Accordo di coesione 2021/2027.Le misure attivate “Le principali misure attivate a livello regionale – ha spiegato Aguzzi – hanno riguardato borse(41,9%), creazione d’impresa (35%) e borse di ricerca (14,66%).