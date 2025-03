Biccy.it - Marcella Bella: “Pelle Diamante piace alle divorziate”

Nessuno avrebbe potuto immaginare (o forse sì?) chedidiventasse un vero e proprio fenomeno social. Eppure, in poche settimane, la canzone è stata trasformata in un inno da un pubblico ben preciso: le donne over 50,, fiere e finalmente libere. Str0nze, forse, ma combattenti, sorprendenti e indipendenti. Insomma, delle vere e proprie mine vaganti. Su TikTok e Instagram i video si moltiplicano: calici di vino, filtri glitterati, sguardi soddisfatti e playback sulle parole del ritornello: “Forte, tosta, indipendente:come, non mi fa male niente”.Il pezzo diha conquistato una fetta di pubblico che prima non esisteva: le sessantenniche si rimettono in gioco dopo il fallimento matrimoniale. E lei lo sa benissimo, come ha recentemente confessato da Fabio Fazio al tavolo di Che Tempo Che Fa.