Oasport.it - Marc Marquez snobba Bagnaia: “Il principale avversario per il titolo è mio fratello”

sta vivendo un avvio di stagione da sogno con i nuovi colori del team ufficiale Ducati, al di là di ogni possibile aspettativa invernale. Nei primi due round del Mondiale 2025 ha concesso le briciole agli avversari, facendo en plein (pole position, primo nella Sprint e nel GP) sia in Thailandia che in Argentina, ma a rendere ancor più speciale questi due weekend di gara è stata la presenza fissa in seconda posizione di suoAlex.e Alex, sempre in quest’ordine, hanno collezionato ben quattro doppiette di fila (contando le Sprint) battendo tutti gli altri piloti Ducati e prendendo subito il largo nella classifica generale del campionato. L’otto volte iridato è leader del Mondiale con 16 punti sulminore (che guida una GP24 del team Gresini) e 31 su Francesco, il rivale sulla carta più accreditato per contendergli il