, 17 marzo 2025 – Si rinnova l’appuntamento con ladi, giunta alla sua 36ª, in programma per domenica 23 marzo. L’evento è organizzato da ANCoS APS della Confartigianato, con la collaborazione del GP CAI die dell’Atletica, in co-promozione con il Comune die con il patrocinio del CONI. La partenza è fissata nella zona industriale di Sant’Agostino, con oltre 500 podisti competitivi attesi al via, ai quali si aggiungeranno numerosi partecipanti non competitivi. Tra questi, saranno presenti anche i rappresentanti dell’Associazione Fibromialgia e del gruppo “I Maratonabili”, che consentirà la partecipazione alla gara anche ai ragazzi in carrozzina. Significativa anche la presenza dell’AVIS Regionale, supportata dalla sezione pratese. La competizione si svolgerà sotto l’egida della UISP Comitato died è valida come prova del campionato provinciale di categoria.