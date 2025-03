Fanpage.it - Mara Venier in viaggio con il marito Nicola Carraro dopo le lacrime a Domenica In: “Si va alle terme”

Leggi su Fanpage.it

Come ha mostrato in alcune storie Instagram,è inconverso la località di Abano Terme, rinomata per i suoi centri termali. Durante l'ultima puntata diIn, la conduttrice era scoppiata a piangere pensando al. Di recente si era mostrato sui social in sedia a rotelle.