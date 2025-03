Lanazione.it - “Mappare il glioblastoma”. Caso dei vigili del fuoco, i quattro anni di Glio.Ma

Leggi su Lanazione.it

Cortona, 17 marzo 2025 – “Ildeidelmorti di? Se venisse dimostrata la correlazione sarebbe spaventoso. Con l’associazione in ricordo di mio fratello abbiamo raccolto 200 mila euro da investire nella ricerca, nel territorio ci sono troppi casi. Serve una mappatura”. A dirlo è Claudia Calicchia, presidente dell’associazione.Ma, nata nel 2021 in ricordo del fratello Marco, giovane carabiniere cortonese che si arruolò nell’Arma seguendo le orme del padre Claudio, comandante della stazione di Cortona. Nel novembre del 2018 gli venne diagnosticato il tumore al cervello che se lo portò via un anno e mezzo dopo. Nel 2021, nell’versario della scomparsa di Marco, la famiglia costituì l’associazione che porta il suo nome. Ad oggi ha raccolto quasi 200mila euro.