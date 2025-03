Davidemaggio.it - Manuela Moreno lascia il TG2 e approda su Rai 3 con Peter Gomez

Nuova crepa a TG2 Post. Sempre più in crisi di ascolti, con una media di share poco superiore al 2%, il talk di approfondimento del TG2 dovrà fare a meno della sua conduttrice.infatti la testata e si prepara a tornare su Rai 3, dove ha già condotto Filorosso.Come riportato da Adnkronos, laè passata, in distacco, alla direzione Approfondimenti Rai guidata da Paolo Corsini. Tra i suoi prossimi progetti ci sarebbe un programma condestinato all’access prime time di Rai 3. Non a caso, la giornalista romana ha postato due storie su Instagram in cui è al fianco dello stessoe ha parlato enigmaticamente della sua nuova fatica televisiva, annunciando che “ne vedremo e ne sentiremo”.Un addio, quello alla redazione del TG2, che la diretta interessata ha anticipato cripticamente venerdì sera:Io ringrazio tutti i nostri ospiti, come ogni sera, che ci hanno aiutato a capire qualcosa di più.