Mano tesa alle imprese Da UniCredit 28 miliardi

Quotidiano.net - Mano tesa alle imprese. Da UniCredit 2,8 miliardi

Leggi su Quotidiano.net

SUPPORTARE IL SISTEMA-PAESE italiano, tessuto produttivo e famiglie. Questo l’obiettivo di, che negli ultimi due mesi ha erogato 2,8di europmi e che punta, nel 2025, a finanziare privati e famiglie per 4di euro. A spiegare il piano a Qn Economia è Remo Taricani (nella foto in alto), Deputy HeadItalia. "In Italia – precisa –è presente capillarmente su tutto il territorio: oltre 7,2 milioni di clienti, circa 27.000 dipendenti e quasi 2.000 filiali. Forniamo un costante supporto al tessuto imprenditoriale italiano grazienostre sette Region che forniscono consulenza e credito a famiglie ee rappresentano un punto di riferimento unico sul territorio per i nostri stakeholders, istituzionali e non. Inoltre, per i clienti “Wealth Large Corporates”, abbiamo un team nazionale ben strutturato che si avvale del supporto di specialisti globali che lavorano su tutti i 14 Paesi del Gruppo".