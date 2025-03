Lapresse.it - Manifestazione M5S a Roma, Conte: “Il 5 aprile in piazza contro piano di riarmo Ue”

Leggi su Lapresse.it

“Diciamo un secco no a questo folledida 800 miliardi di Meloni e von der Leyen. Noi siamo per un serio progetto di difesa comune non per sperperare tutti questi miliardi, soprattutto per armare Francia e Germania. Meloni butterà 30 miliardi in Italia quando invece abbiamo il collasso della sanità, il carovita e il carobollette ci ritroveremo tutti insieme il 5inper dire no a questo folledi”. Così il leader del M5S Giuseppein un punto stampa sotto la sede del partito.L’ex premier ha aggiunto: “Invitiamo tutti coloro che dicono a questo folledie che vorrebbero maggiori investimenti sulla sanità, per contrastare il caro vita e il caro bollette, tutti coloro che ritengono che la priorità dell’Italia sia continuare a investire sul futuro delle prossime generazioni.