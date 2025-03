Sport.quotidiano.net - Manifestazione. Al via il Torneo di Viareggio. Il Grifo di Moll Moll debutta oggi

Al via la settantacinquesima edizione deldi, ufficialmente denominatoCup World Football Tournament – Coppa Carnevale, la competizione calcistica internazionale riservata a squadre giovanili. In campo 24 squadre, 12 italiane e 12 straniere tra cui Fiorentina, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Perugia e Ternana a cui si aggiungono, tra le altre, quattro squadre nigeriane, (Ijele, Mavlon, Magic Stars e Ojodu City) e due statunitensi (Uyss New Jork e Westchester United). Il Perugia del presidente Faroni, e guidato da, torna ala 6 anni di distanza dall’ultima partecipazione avvenuta nel 2019 quando fu eliminata, come peggior seconda, al girone di qualificazione, nonostante i sei punti ottenuti in tre gare. Perugia che è stato inserito nel girone 2 insieme a Genoa, Internacional (Brasile) e Ijele (Nigeria).