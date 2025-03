Ilgiorno.it - Mandello, tamponamento sulla Statale 36: due donne ferite, traffico rallentato

del Lario (Lecco), 17 marzo 2025 – Incidente in36. Due i feriti, anzi le. Pesanti le conseguenze per la circolazione, fortemente rallentata. L'incidente è successo nel pomeriggio di oggi poco dopo le 17.30 all'altezza didel Lario, in direzione sud della Supestrada, verso Lecco e Milano, poco prima dell'imbocco di una galleria, la galleria Borbino. Un messaggio su un pannello luminoso a messaggio variabile avvisava di procedere con cautela a causa di improvvisi rallentamenti. Nonostante l'avvertimento si è verificato un. Una delle due auto è stata anche scaraventata contro il guard rail sparticentrale. Due le persone, due, soccorse volontari soccorritori del Soccorso bellanese e dai vigili del fuoco. Per consentire le operazioni di soccorso una corsia, quella di sorpasso, è stata temporaneamente chiusa, con ripercussioniviabilità.