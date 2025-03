Mancini ha scelto il colpo | finalmente Juventus

Leggi su Sportface.it

Non ci sono ormai più dubbi che la panchina dellasia al momento quella più bollente in Serie A, quanto meno tra le squadre di alta classifica. Il secondo crollo in una settimana ha aperto una crepa che potrebbe essere insanabile e che potrebbe portare ad un inevitabile esonero di Thiago Motta al termine della stagione, o addirittura a campionato in corso qualora non dovesse arrivare una svolta. Il 4-0 subito in casa contro l’Atalanta prima e il 3-0 subito al Franchi contro la Fiorentina poi hanno portato una tempesta all’interno dell’ambiente bianconero. Una tempesta da cui potrebbe essere difficilissimo, se non impossibile, uscirne, soprattutto qualora non si dovesse raggiungere il quarto posto, obiettivo minimo di una stagione ormai a tutti gli effetti fallimentare.Sette gol subiti e zero fatti nelle ultime due partite contro due dirette concorrenti per l’Europa sono un disastro troppo grande per passare inosservato.