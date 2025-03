Nerdpool.it - Manca sempre meno al Pokémon GO City Safari Milano: ecco gli hub in città

SuGO fervono i preparativi per il primo evento dal vivo in Italia del gioco.Sabato 29 e domenica 30 marzosarà teatro delGO, un evento imperdibile per i fan italiani del videogame che potranno fare amicizia, ritrovarsi dopo tanto tempo e andare alla scoperta dellainsieme per catturare tutti i, che appariranno in esclusiva durante l’evento, tra cui Mudbray, ilCiuconiglio.L’avventura degli Allenatori e della Allentrici avverrà in compagnia di Eevee e delle sue evoluzioni (Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon o Sylveon), che per l’occasione indosseranno un cappello da esploratore.Inoltre sparsi per ladici saranno alcuni stand Niantic –GO, dove i giocatori potranno incontrare la community, fermarsi per raccogliere informazioni, fare una breve sosta per ricaricare le batterie e ritirare dei fantastici gadget.