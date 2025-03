Quotidiano.net - Mamazen cerca tre founder per nuove realtà imprenditoriali

, Startup Studio, selezionaa cui affidare due. La selezione è aperta a chi ha sempre avuto l’ambizione di costruire qualcosa di proprio, ha contribuito alla crescita di progetti altrui o ha già lanciato un’iniziativa e vuole rimettersi in gioco. "è uno Startup Studio che ha già collezionato diversi successi: ogni impresa lanciata ha chiuso un seed-round in meno di 12 mesi, contro una media di mercato di 36 mesi – commenta Farhad Alessandro Mohammadi, ceo di–. Oggi siamo a 8,3 milioni raccolti sul nostro veicolo di partecipazioni e puntiamo a chiudere a 10 milioni di euro. Sul fronte operativo, il nostro obiettivo è lanciare 15 startup entro il 2026: ne abbiamo già create 8, con altre 3 in arrivo nel 2025 e 4 nel 2026. Non abbiamo intenzione di fermarci, ma di continuare a crescere e consolidare il nostro modello, che ci permette di ridurre il rischio e accelerare il time-to-market delleimprese".