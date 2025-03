Lanazione.it - Maltempo Toscana, ancora zone isolate e collegamenti interrotti. Gli ultimi aggiornamenti

Firenze, 17 marzo 2025 – Il presidente della RegioneEugenio Giani, intervenuto su LadyRadio, torna sui ristori per i danni causati dalin. Da 3mila euro, anticipati in un primo momento, ora il governatore spiega che "noi al momento abbiamo previsto come misure di primo intervento 5mila euro per le famiglie e 20mila euro per le imprese”. GERMOGLI PH: 16 MARZO 2025 SESTO FIORENTINO A DUE GIORNI DALL'ESONDAZIONE TORRENTE RIMAGGIO STRADE ALLAGATE DANNIALLERTA METEO NELLA FOTO PIAZZA DEL MERCATO A tal proposito Giani ha osservato che "l'esperienza che noi abbiamo avuto di due anni fa, ma poi anche a settembre e ottobre nel 2024 per altre aree della, ci insegnano che le procedure per i ristori, che sono procedure standard e normative cristallizzate del livello nazionale, sono troppo pesanti da un punto di vista burocratico: quindi, nonostante magari vengano messe a disposizione le cifre dal governo, poi in realtà sono pochi che ne godono perché sono pochi che si applicano, ma anche che hanno le fatture, la documentazione richiesta".