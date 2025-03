Lanazione.it - Maltempo in Toscana, gli psicologi: “Interventi tempestivi”

Firenze, 17 Marzo 2025 – Ilche ha colpito lanei giorni scorsi ha lasciato dietro di sé un profondo senso di smarrimento e paura nelle persone coinvolte. Un'emergenza che, per alcuni, si somma ai traumi vissuti lo scorso anno con le precedenti esondazioni. "In alcuni casi, siamo di fronte a un vero e proprio trauma su trauma. Non c'è stato il tempo di elaborare il primo, che arriva un nuovo disastro. Questa condizione mette a dura prova la resilienza individuale e collettiva" dichiara Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine deglidella. Le conseguenzeche di eventi catastrofici come questi non devono essere sottovalutate. "Dopo aver visto la propria casa invasa dall'acqua, si passa alla fase dell’azione immediata: mettere in salvo il possibile, trovare un posto sicuro.