Lanazione.it - Maltempo e frane: i vigili del fuoco evacuano persone e animali con Drago 57

Arezzo, 17 marzo 2025 – Ideldel comando di Firenze, sono intervenuti nella giornata di domenica nel Comune di Borgo San Lorenzo in località Ronta, con il nucleo Sapr (sistemi aeromobili pilotaggio remoto) per la verifica di alcuneche insistono sul centro abitato. Sono stati effettuati voli per la realizzazione di ortofoto e di un 3D, che è stato consegnato al Ccs, Centro Coordinamento Soccorsi, per le valutazioni del caso.Nel pomeriggio di ieri si è reso necessario l'intervento dell'elicottero57 del reparto volo di Arezzo per l'evacuazione di 12e 2domestici rimaste isolate a causa delle