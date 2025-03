Lortica.it - Maltempo ad Arezzo: alberi crollano nei parchi, sfiorata la tragedia

Ildelle ultime ore ha provocato il cedimento di duein punti nevralgici della città, creando situazioni di grave pericolo.L’episodio più critico si è verificato a Indicatore, dove un grosso abete, ormai privo di sostegno radicale, è crollato nel parco giochi per bambini, abbattendosi su una panchina e un tavolo in legno. La fortuna ha voluto che l’incidente avvenisse in un momento di scarsa affluenza, evitando conseguenze drammatiche.Un altro episodio si è registrato nel parco del Garbasso, nei pressi del tribunale di, dove un grande pino si è sradicato e si è abbattuto vicino all’ingresso. L’area è stata immediatamente transennata e la ditta incaricata ha avviato le operazioni di rimozione.L’ondata dicontinua a mettere sotto pressione il territorio, con i Vigili del Fuoco diimpegnati in interventi per frane e allagamenti, nel fiorentino, tra cui l’evacuazione di 12 persone e due animali domestici con l’elicottero Drago 57 nella giornata di ieri.