Ilrestodelcarlino.it - Malore fatale in strada e sull’auto. Due vittime nell’arco di un’ora

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una si è accasciata sull’asfalto mentre camminava, l’altro è stato rinvenuto riverso nell’abitacolo della propria auto. Le due tragedie, entrambe causate da malori fatali, si sono verificate ieri mattina nell’Argentano a distanza di poco più dil’una dall’altra. Il primo allarme è scattato alle 10 da via Circonvallazione. Una donna di 58 anni, Paola Benetti, si è accasciata all’improvviso al suolo mentre stava camminando. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica, ma ogni tentativo di rianimarla è risultato vano. In via Circonvallazione è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Appurate le cause naturali del decesso, la salma è stata restituita ai familiari su indicazione del pubblico ministero di turno.