Ilgiorno.it - Malattia di Crohn, 17mila malati in Lombardia: nuovo trattamento per i pazienti, l’ok della Commissione Europea

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 17 marzo 2025 – Insono oltre 44mila le persone con malattie infiammatorie croniche intestinali, come evidenziato da Alessandro Armuzzi, Responsabile UO IBD, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano e Professore Ordinario di Gastroenterologia, Humanitas University. Di queste, circa 17.000 convivono condi, con una stima di oltre 900 nuove diagnosi all’anno. Per queste persone c’è da oggi un'importante novità neldi: laha approvato mirikizumab di Lilly per ilforma attiva da moderata a graveneiadulti. Questa approvazione rappresenta un passo significativo per la comunità scientifica e per le persone che convivono con ladi, offrendo una nuova opzione terapeutica che mira selettivamente alla subunità p19 di IL-23, con l’obiettivo di ridurre l’infiammazione intestinale e migliorare la qualitàvita dei