Malattia COVID-19 non sarà più paragonata a ricovero | ci sarà la decurtazione economica per assenza Decreto PA in Gazzetta Ufficiale

Leggi su Orizzontescuola.it

Lan. 61 del 14 marzo 2025 ha sancito l'entrata in vigore del-Legge 14 marzo 2025, n. 25 (il cosiddettoPA), recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni".L'articolo-19, nonpiù: cilaperPA in