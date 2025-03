Ilrestodelcarlino.it - Maceratese, tre punti e tanta sofferenza

2 PORTUALI DORICA 1: Gagliardini; Ciattaglia (41’ st Sciarra), Mastrippolito, Lucero (10’ pt Nicolosi), Vanzan; Bracciatelli (18’ st Bongelli), Gomez (25’ st Vrioni), Ruani; Marras, Cognigni, Del Moro (18’ st Albanesi). All. Possanzini. PORTUALI DORICA: Tavoni; Galeotti, Ragni, Catalini, Tavoni; Girolimini (41’ st Pangrazi), Lucesoli, Sassaroli, Guzzini (21’ st Cingolani); Trabelsi (39’ st Gioacchini), De Marco (18’ st Mascambruni). All. Ceccarelli. Arbitro: Uninicini di Jesi. Reti: 39’ pt Mastrippolito, 10’ st Guzzini, 40’ st Ruani. Note: spettatori circa 800; ammoniti Cognigni nellae Ragno nei Portuali; angoli 9-3. Lacontinua il braccio di ferro con il Montecchio in vetta alla classifica. Ma quantaper i biancorossi contro i Portuali.