Ilfattoquotidiano.it - Macedonia, rivolte in strada a Ko?ani dopo il rogo alla discoteca: assaltato il municipio, vandalizzati i beni del proprietario del locale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Esplode la rabbia dei cittadini a Ko?ani, indel Nord, dove decine di giovani sono morti a causa di un incendio“Pulse” durante un concerto nella notte tra sabato e domenica. Centinaia di cittadini si sono radunati in una manifestazione di fronte aldella città. A un certo momento il raduno, inizialmente pacifico, è degenerato in violenza: alcuni partecipanti,aver rimosso le telecamere di sorveglianza, hanno lanciato pietre, bottiglie e uova contro le finestre al grido di “giustizia e verità”, per poi fare irruzione nell’edificio. A quanto riferisce l’inviata di Repubblica sul posto, nel mirino della folla c’è il sindaco, “che per 31 ore è rimasto in silenzio” prima di dimettersi “senza neanche dare le condoglianze alle famiglie o far visita ai feriti”.