Lettera43.it - Macedonia, dopo la tragedia in discoteca esplode la rabbia contro il sindaco e la polizia di Kocani

Leggi su Lettera43.it

, indel Nord, è esplosa ladei cittadini che chiedono giustizia per i 59 giovani morti nel rogo dellaPulse. Centinaia di persone,un raduno pacifico davanti al municipio, hanno assaltato e distrutto un bar e un’auto appartenenti al proprietario dellaandata a fuoco, che figura tra le persone (11 in tutto) finora arrestate.il raduno pacifico davanti al Comune, in molti hanno lanciato sassi, uova e altri oggettil’edificio, dirigendosi poi verso l’abitazione deldell’ormai exLjupco Papazov, che si è dimesso. Presi di mira anche gli agenti diche si trovavano sul posto.#NorthEscalation in:Angry citizens in #Ko?ani demolished the café of the owner of the disco where at least 59 people were killed in a fire.