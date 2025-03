Thesocialpost.it - Macedonia del Nord nel caos, assalto al municipio e guerriglia dopo la strage in discoteca

Leggi su Thesocialpost.it

totale indel. Decine di persone hanno protestato davanti aldi Kocani,che sabato un grosso incendio in unadella città ha provocato la morte di 59 persone e il ferimento di altre 155. Leggi anche: Papa Francesco, le condizioni del pontefice: «Situazione stazionaria, lievi miglioramenti»I manifestanti hanno scandito slogan gridando “assassini” e hanno lanciato bottiglie di plastica contro l’edificio. L’incendio, scoppiato probabilmente a causa di effetti pirotecnici sul palco durante un concerto dal vivo, si è rapidamente propagato nel locale sovraffollato, mettendo in evidenza gravi violazioni delle norme di sicurezza e presunti episodi di corruzione. Le autorità, che hanno arrestato 15 persone per i fatti, stanno indagando su presunte tangenti legate alla, che quella sera ospitava un numero di clienti doppio rispetto alla capienza consentita.